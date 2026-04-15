シリーズ累計発行部数150万部突破の傑作バトルハイファンタジー『魔女と傭兵』のTVアニメ化が決定。日本テレビ系にて2027年より全国放送される。この度、ティザービジュアル、ティザーPV、メインキャラ設定、スタッフ＆キャスト情報が一挙解禁された。【動画】アニメ『魔女と傭兵』ティザーPV本格派バトル＆ハイファンタジー本作は、WEB小説投稿サイト発、シリーズ累計発行部数150万部突破のバトルハイファンタジー。互いに