三月のパンタシアが、新曲「風、光る。」を本日配信リリースした。本楽曲は、崩壊学園11周年タイアップ テーマソングとなっている。◆◆◆◾️みあ コメント「風、光る。」は、世界の残酷さや不条理さに直面しながらも、痛みとともに歩んでいく、そんな決意を明るく表現した楽曲です。強くなんてない。まだ自信もない。でも自分の生きてきた道のりは決して否定したくない。きらきらとした希望の光を