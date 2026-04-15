女優の佐々木希がデビュー20周年を記念し10年ぶりにカレンダーを発売することが決定。“目が合いすぎる”をコンセプトにした日めくり「気まずいほど佐々木希と目が合いすぎる日めくり」（ワニブックス）を6月9日に発売する。【写真】佐々木希と“目が合いすぎる”！見つめられてドキッとするシーンが満載本作は2026年にデビュー20周年を迎える佐々木の10年ぶりとなるカレンダー。本作は、“目が合いすぎる”をコンセプトに