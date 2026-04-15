メ～テレ（名古屋テレビ） 岐阜県高山市では、春の高山祭が2日目を迎えています。 中橋付近の桜も散り始めている中、日中は晴れた14日から一転、15日は午前8時半過ぎから雨が降り出し、屋台の曳き揃えや神輿行列などの行事は中止となりました。 祭の呼び物、からくりの奉納は雨のため、それぞれの屋台蔵の中で行われました。 からくりを奉納する屋台のひとつ「三番叟」では、蔵の前に多くの観光客が訪れ、綱方