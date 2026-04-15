元フジテレビアナウンサーでタレント・渡邊渚が15日までにInstagramを更新。笑顔のオフショットを披露した。【写真】元フジアナ・渡邊渚が「スタイル抜群」、圧倒的に美しい“水着姿”も（12枚）13日に29歳の誕生日を迎えた渡邊。投稿内では「最近あまり心身ともに調子が良くなかったので、生まれてきてくれてありがとうって言葉が嬉しくて、心に刺さった誕生日でしたおめでとうメッセージをくださった方々、ありがとうござい