Lucky Kilimanjaroが、ニューシングル「朝日」を本日配信リリースした。この楽曲は、現在テレ東系列ほかにて放送中のTVアニメ『LIAR GAME(ライアーゲーム)』のエンディングテーマ曲であり、Lucky Kilimanjaroとしては初のアニメタイアップとなる。朝日」と名付けられた本楽曲は、『LIAR GAME』に登場するヒロイン・神崎直の持つ純粋な「信じる心」に対して「暗がりを照らしてもう一度明るい場所へ連れ出してくれる光のようなものを