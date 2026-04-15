新日本プロレスは１５日、５・３福岡国際センター「レスリングどんたく２０２６」でＩＷＧＰＧＬＯＢＡＬヘビー級王者・辻陽太選手への挑戦を予定していたＡＥＷのゲイブ・キッドが欠場することを発表した。理由を新日本は「現地時間・４月１２日のＡＥＷカナダ・バンクーバー大会での試合中に右肩を負傷いたしました。負傷箇所の治療に専念するため、５月３日（日）福岡大会を欠場とさせていただきます」と発表した。さ