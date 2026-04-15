超特急が、23rdシングル「ガチ夢中！」を5月11日（月）0時にデジタル配信することが決定した。あわせて本日より、各種SNSにてタイトル曲「ガチ夢中！」の一部音源の先行配信もスタートしている。また5月11日（月）のデジタル配信を控え、本日より「ガチ夢中！」TikTok撮影会に参加できるTikTok投稿キャンペーン、さらにメンバーによる「ガチ応援！ボイスメッセージ」を聴くことができるPre-add／Pre-saveキャンペーンもスタート。3