昨年６月に第２子を出産したモデルで女優の朝比奈彩が１５日までに自身のインスタグラムを更新し、近影を公開した。「最近はバタバタした日を過ごしております」と書き出した朝比奈。「予定してた事とイレギュラーな事って起こるよねー」とフォロワーの共感を求めると、「まあ皆んな元気ならそれで良し」とまとめ、サングラスの存在感とインナーの抜け感が際立つ、ダークトーンで統一したモードな装いを披露した。この投稿に