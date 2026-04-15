仕事から帰宅し、リビングのドアを開けた投稿者。その瞬間、思わず「どういう状況？」と目を疑う光景が広がっていた。 【写真】普段から波乱万丈！ 床には、息子が脱ぎ捨てたであろう服やランドセルが散らばっている。 ただそれらは人が横たわっているかのような形をしており、まるで息子だけが消え、衣服だけが残ったとも思える不思議な光景だ。 この投稿に対しSNSでは、「息子さん蒸発した！？」「神隠し？」といった声