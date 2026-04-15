女優・足立梨花が13日、自身のインスタグラムを更新。女優に挟まれた3ショットを投稿し、反響を呼んでいる。 【写真】並んでみるとやっぱ似てる楽屋前とは思えない華やかな3ショット 足立は「蘭蘭コンビにはさんでもらいました朗読劇でお世話になった蘭乃はなさんが観にきてくださいました」と記し、アップした写真は左に蘭乃はな、右に蘭寿とむ。バックにかかっているのれんから蘭寿の楽屋前で撮影したようだが、宝塚歌