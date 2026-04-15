岡山県警本部 岡山県警本部は15日、2025年のストーカー事案と配偶者暴力事案の対応状況を発表しました。 2025年の岡山県のストーカー事案の認知は、269件（前年比47件増）でした。このうちストーカー規制法違反や住居侵入容疑などで検挙されたのは71件で、前年から33件増えました。ストーカー規制法に基づく禁止命令は54件で、前年よりは11件増えました。 配偶者の暴力