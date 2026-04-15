エキティケは右足アキレス腱を痛めて途中交代イングランド・プレミアリーグ、リバプールのフランス代表FWウーゴ・エキティケが重傷を負い、ワールドカップ（W杯）出場が絶望的な状況だと英ラジオ局「talkSPORT」が報じた。リバプールは現地時間4月14日にUEFAチャンピオンズリーグ（CL）準々決勝セカンドレグでフランス1部パリ・サンジェルマンと対戦。0−2で敗れ、ファーストレグとの合計スコア0-4となって敗退が決まった。そ