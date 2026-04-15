アイスランドで、旅客機の機長が引退を記念して住宅街で低空飛行を行ったことが明らかになり、物議を醸している。現地時間14日、アイスランドの公共放送ルーブなどによると、アイスランドエアのオラフル・ブラガソン機長は最近、ドイツのフランクフルトからアイスランド・ケプラヴィークへ向かう途中、自身の故郷上空で突然低空飛行を行った。SNSで拡散した映像には、旅客機が木々や住宅の屋根すれすれを飛行する様子が収められて