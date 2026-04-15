東根市の県道交差点で15日朝、軽乗用車と電動シニアカーが衝突する事故があり、電動シニアカーに乗っていた90代の男性が搬送先の病院で死亡しました。警察が事故の詳しい原因を調べています。警察と消防によりますと、15日午前8時前、東根市松沢の県道交差点で軽乗用車と電動シニアカーが衝突しました。この事故で電動シニアカーに乗っていた90代の男性が病院に搬送されました。男性は搬送時、会話ができ