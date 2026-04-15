ポーランド議会である議員がイスラエル国旗の真ん中にユダヤ人の象徴「ダビデの星」の代わりにナチスの象徴「ハーケンクロイツ（鉤十字）」を合成したイメージを掲げ、激しい反発を受けた。議会で直ちに制止されたが、懲戒決議案はもちろん刑事処罰の可能性にまで言及さている。14日のタイムズ・オブ・イスラエル（TOI）とAFP通信によると、自由独立連盟（KWiN）所属のコンラッド・ベルコビッチ議員はこの日、演説中に「イスラエル