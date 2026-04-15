乃木坂46の最新シングル「最後に階段を駆け上がったのはいつだ？」が、15日発表の最新「オリコン週間合算シングルランキング」で1位を獲得した。週間ポイントは53.8万PT（537,863PT）。【動画】乃木坂46「最後に階段を駆け上がったのはいつだ？」ミュージックビデオ歴代1位の記録を持つ「合算シングル通算1位獲得数」【※1】は通算19作に、同じく歴代1位の「週間50万PT超え作品数」【※2】は通算16作にそれぞれ更新した。本