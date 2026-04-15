アメリカ財務省は14日、制裁を緩和し、各国にイラン産原油の購入を一時的に認めてきた措置について、19日で終了すると発表しました。アメリカ財務省はSNSで、制裁対象としてきたイラン産原油の購入を各国に1カ月間に限って認めてきた措置について、「数日以内に期限切れとなり、延長されることはない」と発表しました。これによりアメリカとイランの戦闘開始に伴う原油の供給の緩和措置は、予定通り今月19日に終了します。アメリカ