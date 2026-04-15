富山と長野を結ぶ立山黒部アルペンルートが、きょう全線開通しました。報告「雪原にS字状の曲線がくっきりと描かれています」標高およそ2450メートルの室堂にある巨大な雪の壁「雪の大谷」は去年よりも4メートル低い12メートルとなりました。アルペンルートは世界有数の山岳観光スポットで、ことしで全線開業55周年を迎えます。