「ドジャース２−１メッツ」（１４日、ロサンゼルス）ドジャースの山本由伸投手が四回に華麗な守備を見せた。四回１死、ポランコを平凡な一ゴロに打ち取り、フリーマンがキャッチ。ベースカバーに入る山本へトスしたが、指にかかってしまったのかボールが高く浮いてしまった。だが山本は一塁ベースへ走り込みながらジャンプしてキャッチ。そのまま一塁ベースを踏んだ。フリーマンも思わず安堵の笑みを浮かべ、山本も笑顔。