【SVリーグ】ウルフドッグス名古屋 2ー3 ジェイテクトSTINGS愛知（4月11日・男子第21節）【映像】まさかの“ゆる〜い”サーブに相手も腰砕け男子バレーで、強打が売りのビッグサーバーが意外なサーブを放った。相手コートにゆったりとしたボールがノータッチで決まると、場内には大きな拍手喝采が起こった。大同生命SVリーグ男子の第21節が行われ、ウルフドッグス名古屋はホームでジェイテクトSTINGS愛知と対戦。“愛知ダービ