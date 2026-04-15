犬を『甘やかしすぎる』と起こる危険なこと６選 愛犬可愛さに甘やかしすぎると、さまざまな問題が発生します。ここでは、犬を甘やかしすぎると起こる危険なことを見ていきましょう。飼い主にとっても犬にとっても悪影響なので、早めに改善してください。 1.肥満などの生活習慣病を患う 「運動したくない」「もっと美味しいご飯が食べたい」など、愛犬のわがままに応え続けていると、肥満などの生活習慣病を患う恐れが