X（旧Twitter）で話題になっているのは、意図せずビキニ姿になってしまったわんこの姿。その姿は記事執筆時点で137万9000回を超えて表示されており、「なぜか似合ってて草」「不満そうで可愛い」「都会のど真ん中でｗ」などのコメントの他、9万件のいいねが寄せられることとなりました。 【動画：友人に犬の写真を見せたら『マイクロビキニ着てる？』と言われ…思わず納得する『まさかの光景』】 スカイツリーをバック