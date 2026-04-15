『これってうちの子特有なの？』シベリアンハスキーさんたちがみせる謎すぎる行動について投稿した飼い主さん。意外にも共感の声が殺到することになり…？ その微笑ましい光景は記事執筆時点で300万回を超えて表示されており、5.7万件ものいいねがつくこととなりました。 【写真：『うちの子だけ…？』冷蔵庫や食洗器を開けたら、2頭のハスキーが…共感を呼んだ『謎すぎる行動』】 『うちの子だけなのかな…