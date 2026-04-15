【本当に売れているモノ＆売れ続けているモノ】メールの確認や通話、ワークアウトの記録や体調管理など、豊富な機能を持つスマートウォッチ。売れ筋モデルはキャッシュレスに対応したり、バイタルデータ測定の精度も向上していたりと実用性も申し分ない。その最新トレンドを教えてもらった！＊＊＊＜教えてくれた人＞ヨドバシカメラ商品教育部 時計担当三谷 颯さんスマートウォッチをはじめとする時計や、スマートリングな