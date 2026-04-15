JRグループ各社は、「みせるモバイル定期券」のサービスを2027年春から開始する。交通系ICカードの利用可能エリアに含まれない駅で、「モバイルSuica」、「モバイルICOCA」のアプリ画面を係員に見せて定期券を利用できるサービス。通勤・通学定期券は自宅などからアプリで購入できる。交通系ICカードの利用可能エリア外、内外にまたがる区間の定期券を購入できるほか、ICエリア内では改札機にタッチして定期券を利用できる。