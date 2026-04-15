ルフトハンザ・ドイツ航空の創立100周年を記念したエアバスA380型機の特別塗装機（機体記号：D-AIMH）が4月15日、チャーター便として成田空港に飛来した。A380型機の特別塗装機は2月に登場。濃紺を基調に、全長47メートルの白い鶴を胴体上部から主翼にかけて一体化するように描いている。機体左側には「100」、右側には「1926 / 2026」の文字を配し、機体下面にも「100」が見えるデザイン。塗装部分の総面積は4,000平方メートルを