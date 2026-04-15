米国遠征中の日本女子代表は現地４月14日、アメリカとの３連戦の２試合目に臨んだ。11日の初戦は１−２で落としたなか、この試合では先制に成功する。27分、土方麻椰のパスを右サイドで受けた21歳のMF浜野まいかが、華麗なフェイントで相手DFをかわして左足を一閃。ニア上をぶち抜き、鮮やかにネットを揺らしてみせた。 この圧巻の先制弾に、SNS上では次のような声が上がった。「めちゃくちゃ上手かったな」「ニア上