村上宗隆が5号2ランを放った(C)Getty Imagesホワイトソックスの村上宗隆が現地時間4月14日、本拠地でのレイズ戦に「3番・一塁」で先発出場し、9試合ぶりの一発となる5号2ランを右翼席へ放った。【動画】打った瞬間に確信本拠地熱狂の大谷翔平の第4号アーチをチェック5点ビハインドの9回二死一塁の場面、ヨエンドリス・ゴメスの直球を右翼ポール際へ運ぶ豪快な一発。メジャーデビューから3試合連続本塁打を放ち、最初の8試合