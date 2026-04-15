俳優の米倉涼子さんは4月14日、自身のInstagramを更新。ドイツ・ベルリンの壁を初めて訪れたことを報告しました。【写真】米倉涼子のスタイル抜群デニムコーデ「よねさんデニム似合いすぎ」米倉さんは「初めてベルリンの壁に出会ったかつて世界を分断していた壁が、今は物語と色彩、そして自由に包まれている。人を分けるために作られたものが、今では人をつなげているなんて、不思議」とつづり、5枚の写真を投稿。ベルリンの壁