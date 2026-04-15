お笑い芸人のあばれる君は4月14日、自身のInstagramを更新。衝撃的な家族エピソードを披露しました。【投稿】あばれる君の家族エピソードとは？「え、あばれる君のインスタてこんなにオモロイの笑？」あばれる君は「テレビを買った」とつづり、3枚の写真と1本の動画を投稿。最近購入したばかりの75インチの新しいテレビを、長男がプラスチックバットの素振りで壊してしまったという衝撃のエピソードを披露しています。「八年間使っ