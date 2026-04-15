「ER−D7000C」（ブラック、ルナホワイト）東芝ライフスタイルは、業界最高（4月1日現在、国内家庭用100Vオーブンレンジにおいて）オーブン温度350℃（350℃での運転時間は約5分。その後は、自動的に230℃に切り換わる）の過熱水蒸気オーブンレンジ「石窯ドーム」の新製品として、市販冷凍食品の自動あたため機能を搭載した全2機種を6月から順次発売する。新製品は、出力制御を改良したシームレスインバーターを搭載。低出力での連