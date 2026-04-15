「ぷにコミュ」タカラトミーは、液晶画面の中のキャラクターと直接触れ合っているかのように遊べる、“ぷに触感”液晶トイ「ぷにコミュ」を6月から新たに展開する。第1弾として“ぷにっ”としたサンリオキャラクターズとコラボレーションした「ぷにコミュ」（全4種：ハローキティのぷにるんず・クロミのぷにるんず・シナモロールのぷにるんず・ポムポムプリンのぷにるんず）を、6月下旬から全国の玩具専門店、百貨店・量販店の玩具