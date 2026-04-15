AOKIは、今回、多くの消費者から支持を得ている疲労回復ウェア「RECOVERY CARE＋（リカバリーケアプラス）シリーズ」から新たにメッシュ素材アイテム2種類の販売を開始した。暑くなるこれからの季節に最適な同商品は、AOKI店舗ならびにAOKI公式オンラインショップで購入が可能だという。2022年6月から販売しているAOKIの疲労回復ウェア「リカバリーケアプラス」シリーズは、ビジネスウェア専門店のAOKIだからこその仕立ての良さと