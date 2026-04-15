青山商事は、持続可能なファッションの実現を目指す「WEAR SHiFT（ウエアシフト）」プロジェクトの一環として、消費者から店頭で回収したスーツ（裏地など）のポリエステルを再利用した「ウエアシフトスーツ」を、4月14日から洋服の青山全店および、公式オンラインストアで発売した。WEAR SHiFT（ウエアシフト）とは、2023年10月から「終わらない服をつくろう。」という宣言のもと、全国の「洋服の青山」および「スーツスクエア」