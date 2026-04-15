京都府南丹市で行方不明になっていた男子児童が13日遺体で見つかりましたが、警察は、男児の自宅に死体遺棄の疑いで家宅捜索に入りました。 （MBS・山中真アナウンサー15日午前11時50分ごろ）「京都府南丹市にある安達結希さんの自宅前です。30分ほど前から雨が強くなってきました。自宅前の道には警察官も多くいて、朝から規制線が張られ一般車両は通れない状況になっています。今朝早く自宅を訪れた捜査員はメジャ&