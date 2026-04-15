兵庫県豊岡市但東町ではチューリップが華麗に咲いています。 赤、白、黄と色鮮やかに咲き誇っているのは約240ヘクタールの畑に植えられた300品種ものチューリップです。 「たんとうチューリップまつり」は、地元農家で培われた技術をいかした地域イベントで、今年で35周年。今年の巨大なフラワーアートは阪神タイガースの人気マスコットキャラクター「トラッキー」