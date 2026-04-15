俳優の甲本雅裕（60）が13日、自身のインスタグラムを更新。愛車のスズキ『ジムニー』でキャンプに出かけたことを明かし、愛車と並んだ2ショットなどプライベートを楽しむ様子を紹介した。【写真】「シートカバー自分でつけた」スズキの愛車の内装や外装、キャンプの様子甲本は昨年10月、「わーい新しい相棒がやってきた」「次からキャンプはこれで行くど！」と、新しい車が納車されたことを報告。白いボディの車で、「シ