ビーケージャパンホールディングスは、ジューシーで香ばしい直火焼きの100％ビーフパティを使用した大型本格バーガー「ワッパー」と、キンキンに冷えた「コカ・コーラ」の最高の組み合わせが楽しめるバーガーキングのフードトラックが全国各地をめぐる「KING ON TOUR 2026」を実施する。第1弾として初上陸となる宮崎県宮崎市・佐賀県佐賀市・山口県山口市への出店が決定した。バーガーキングは、日々全国各地から新規出店の希望が