京都府南丹市の山林で見つかった遺体が安達結希君と確認されてから一夜明けた１５日、同市教育委員会が記者会見を開いた。国府常芳・教育長は「かけがえのない命が失われた悲しみに心よりお悔やみ申し上げる」と弔意を示した。京都府警による安達君宅の捜索については「関知していない」としてコメントを差し控えた。午前１０時から市役所で行った記者会見で、国府教育長は「安らかな永眠を心から祈っている」と述べた。同席し