タレントのパク・セミが、アイドルを夢見る学生たちの準備過程を体験し、彼らを支える母親たちのリアルな話に耳を傾けた。4月14日に公開されたYouTubeチャンネル『ユアマム』では、パク・セミがダンスアカデミーを訪問。芸能事務所のオーディションに向けて日々練習に励む学生たちの日常を体験するとともに、保護者たちと語り合う時間を設けた。【話題】韓国アイドルの保護者が涙の告白「娘を救えなかった」ボーカルやダンスレッス