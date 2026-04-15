【モデルプレス＝2026/04/15】お笑いコンビ・南海キャンディーズの山里亮太が2026年4月14日、日本テレビ系バラエティ番組「ザ！世界仰天ニュース」（毎週火曜21時〜）に出演。妻で女優の蒼井優との結婚について、事前に報告していた大物芸能人を明かした。【写真】妻は蒼井優 南キャン山里が事前に結婚報告した74歳落語家◆山里亮太、笑福亭鶴瓶からの教え明かすこの日、同番組では「身近な危険！爆発体験！」をテーマにトークが展