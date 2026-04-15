性売買疑惑で表舞台を去った歌手のG.NA（ジナ）が、ウエディングドレス姿の近況を公開し、注目を集めている。G.NAは4月14日、自身のSNSに「with my younger self love again（幼い頃の自分を再び愛するようになった）」という意味深なメッセージとともに、1枚の写真を投稿した。【写真】G.NA、近況ショット公開された写真の中でG.NAは、純白のウエディングドレスにブーケを手にし、明るい笑顔を浮かべている。ドレスに帽子を合わせ