始まりの季節である春に、韓国芸能界から温かいニュースが届いた。ドラマ『美男＜イケメン＞ですね』などで、日本でも“韓流女神”として高い人気を誇る女優パク・シネが、第2子を妊娠したというのだ。【写真】パク・シネ「世界一綺麗な妊婦」2022年1月に1歳下の俳優チェ・テジュンと結婚式を挙げ、同年5月に第1子を出産。現在は安定期に入っており、今秋に出産予定だという。（写真提供＝OSEN）パク・シネ30代半ばにして2人の子ど