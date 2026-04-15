うどんチェーン「資さんうどん」は、2026年4月16日（木）から、新商品「資たま丼」と「かけおにセット」を一部店舗で発売する。【画像】「かけおにセット」はこちら九州・山口エリアの店舗では、リーズナブルな税込399円で提供。その他のエリアでも価格を変えて展開される。「資たま丼」は、こだわりの丼出汁に、玉ねぎ・天かすを加え、玉子でとじた一品。とろとろの玉子と、玉ねぎの甘味、出汁を吸った天かすがアクセントを添える