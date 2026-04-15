「誰でもスマホリサーチセンター」が２月２５日〜３月４日に６０４人に実施した調査結果によると、「スマホが止まる」、その危機に直面した５１９人が、誰にも助けを求められないまま通信というライフラインを失っているというデータが分かった。現在、内閣府の調査でも「中高年の孤立」は深刻な社会課題として指摘されている。経済的困窮に加え「恥ずかしさ」という心理が初期のＳＯＳを阻み、結果として孤立を深めていく構