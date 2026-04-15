◆プロ・アマ交流戦巨人３軍―日産自動車（１５日・ジャイアンツ球場）巨人は３軍のスタメンを発表した。クリーンアップは「３番・知念」、「４番・竹下」、「５番・フェリス」。先発は育成２年目左腕の西川歩投手が務める。巨人のスタメンは以下の通り。１番・三塁中田２番・二塁川原田３番・右翼知念４番・一塁竹下５番・左翼フェリス６番・中堅笹原７番・捕手亀田８番・ＤＨ松井蓮９番・