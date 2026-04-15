声優で俳優の津田健次郎が１５日、都内で行われた「ＳｃｈｉｃｋＨＹＤＲＯリニューアル・肌ケア啓発ＰＲイベント」に出席した。男性用シェービングジェルの「ＨＹＤＲＯ」が３月にリニューアルされたことに合わせて行われたイベント。ＣＭに出演し、ナレーションも担当している津田は「光栄でした。大きい企業さんからお声がけしていただいて、予想外でした」とオファーに感謝した。ＣＭ内では鏡の中の自身を演じる場面もあ