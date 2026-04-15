普段の生活でよく使う言葉なのに、実は間違って読んでいた！そんな漢字、意外と多いですよね。今回は、大人でも間違えてしまいがちな常識漢字クイズをご紹介。就活や社会人生活で恥をかかないように、今一度確かめておきましょう！「隼」はなんて読む？「隼」という漢字を見たことはありますか？空を飛ぶ動物を表す漢字ですよ。いったい、「隼」はなんと読むのでしょうか。正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください