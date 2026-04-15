◆米大リーグドジャース―メッツ（１４日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ドジャース・山本由伸投手（２７）が１４日（日本時間１５日）、本拠地・メッツ戦に先発。今季初の連勝がかかる中、５回まで１安打１失点の好投を見せている。ＷＢＣ米国代表で決勝戦に先発した右腕マクリーンとの投げ合い。山本は初回に１番リンドアに今季１号の先頭打者アーチを浴びたが、以降は５回まで１５人連続アウトと